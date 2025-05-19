Глава РТДС Ислам Назаралиев рассказал о целях проекта «Путешествие в Сердце Евразии»

— Все началось с желания пройти по следам старых караванов. Изначально с однокурсниками планировали небольшую поездку на 3−4 машинах. Но как только поделились этой идеей с друзьями в странах Центральной Азии, все начало обрастать новыми мыслями и идеями. Появились предложения: один знал, к кому можно заехать в Бишкеке, другой — в Таразе, кто-то вспоминал об уникальном человеке в Самарканде, еще один настаивал, что обязательно нужно посетить Куляб и Худжанд. Идею активно поддержали друзья во всех странах региона, а затем подключились и единомышленники из Беларуси, Словакии, Италии!