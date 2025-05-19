Петербург снова ждет потепление к концу недели

Как пояснил специалист, циклон, идущий с севера, действительно несет с собой похолодание и осадки в виде мокрого снега. Однако Ленинградская область не попадет под его влияние — снежные осадки ожидаются лишь в центральных районах Карелии и на территории Финляндии.