Мэр Лошкин велел огораживать дома, снос которых затягивается

Точный срок расселения общежития по улице Челябинского рабочего, 5, назвать пока не могут. В здании 137 комнат, из них 108 в собственности у жильцов. Чтобы расселить дом, нужно не меньше 122 млн рублей. По решению суда, обеспечить людей другим жильем нужно до 2027 года. Но, по словам Александра Ермолаева, в очереди на расселение перед общежитием стоят еще 25 домов.