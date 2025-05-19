Мэр Лошкин велел огораживать дома, снос которых затягивается

В Челябинске готовятся к сносу нескольких аварийных домов. О планах мэрии рассказал замглавы города по правовым и имущественным вопросам Александр Ермолаев.
По словам вице-мэра, здание по улице Колхозной, 29, уже расселили. Сейчас рабочие отключают его от газопровода. Справиться с этой задачей рассчитываю до июня. После этого в администрации займутся поиском подрядчика для демонтажа всего здания.
Здание на улице Стройгородок 2 не могут снести из-за проблем с документами. В доме 17 помещений. 15 из них расселили, одно в муниципальной собственности, поэтому расселение не требуется, а владелец последней комнаты умер, сейчас определяют наследников. До конца мая вокруг ветхого здания планируют поставить забор.
Точный срок расселения общежития по улице Челябинского рабочего, 5, назвать пока не могут. В здании 137 комнат, из них 108 в собственности у жильцов. Чтобы расселить дом, нужно не меньше 122 млн рублей. По решению суда, обеспечить людей другим жильем нужно до 2027 года. Но, по словам Александра Ермолаева, в очереди на расселение перед общежитием стоят еще 25 домов.
Мэр Алексей Лошкин предложил огораживать все аварийные дома сразу же, как становится понятно, что их снос затягивается.
— Это объекты повышенной опасности, где разные инциденты происходят периодически, — объяснил Алексей Лошкин.