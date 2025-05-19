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Где запрещено купаться в Астане

В Есильском районе Астаны нет официально разрешённых пляжей, соответствующих санитарным нормам и требованиям безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Тем не менее, на территории района в летний период отдыхающие собираются у несанкционированного водоёма — озера Карасу.

На данном водоёме отсутствует спасательная вышка, дно не обследовано (имеются ямы, резкие перепады глубины, острые камни), вода загрязнена, что представляет угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с этим купание в озере Карасу запрещено. Согласно статье 412 Кодекса РК об административных правонарушениях, за купание в запрещённых местах на физических лиц налагается административный штраф в размере 7 МРП.

говорится в ответе аппарата акима района «Есиль» города Астаны на официальный запрос корреспондента Kazinform

Управление по чрезвычайным ситуациям Есильского района рекомендует жителям и гостям столицы в купальный сезон посещать только официально разрешённые и специально оборудованные места для купания. Родителям необходимо постоянно следить за детьми, строго соблюдать правила поведения на воде и не забывать о мерах безопасности.