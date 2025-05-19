Где запрещено купаться в Астане

На данном водоёме отсутствует спасательная вышка, дно не обследовано (имеются ямы, резкие перепады глубины, острые камни), вода загрязнена, что представляет угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с этим купание в озере Карасу запрещено. Согласно статье 412 Кодекса РК об административных правонарушениях, за купание в запрещённых местах на физических лиц налагается административный штраф в размере 7 МРП.