Где запрещено купаться в Астане

Тем не менее, на территории района в летний период отдыхающие собираются у несанкционированного водоёма — озера Карасу.
На данном водоёме отсутствует спасательная вышка, дно не обследовано (имеются ямы, резкие перепады глубины, острые камни), вода загрязнена, что представляет угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с этим купание в озере Карасу запрещено. Согласно статье 412 Кодекса РК об административных правонарушениях, за купание в запрещённых местах на физических лиц налагается административный штраф в размере 7 МРП.
Управление по чрезвычайным ситуациям Есильского района рекомендует жителям и гостям столицы в купальный сезон посещать только официально разрешённые и специально оборудованные места для купания. Родителям необходимо постоянно следить за детьми, строго соблюдать правила поведения на воде и не забывать о мерах безопасности.