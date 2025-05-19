Жительница Красноярского края под влиянием мошенников пыталась ограбить АЗС

КРАСНОЯРСК, 19 мая — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали девушку в Назарово Красноярского края, пытавшуюся похитить деньги из кассы автозаправочной станции, используя муляж взрывного устройства, все действия она выполняла под влиянием мошенников, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, девушку взяли в оборот мошенники, сперва она набрала микрозаймов на 21 тысячу рублей.
«Находясь под психологическим давлением злоумышленников, (девушка — ред.) направилась на автозаправку, где, угрожая сотрудникам муляжом взрывного устройства попыталась похитить денежные средства из кассы. Изъятый у девушки при задержании предмет не представлял угрозы», — говорится в сообщении.
Следователи регионального МВД возбудили уголовное дело о покушении на грабеж группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 161 УК РФ).