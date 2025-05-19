Жительница Красноярского края под влиянием мошенников пыталась ограбить АЗС

«Находясь под психологическим давлением злоумышленников, (девушка — ред.) направилась на автозаправку, где, угрожая сотрудникам муляжом взрывного устройства попыталась похитить денежные средства из кассы. Изъятый у девушки при задержании предмет не представлял угрозы», — говорится в сообщении.