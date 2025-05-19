«Добрый пляж»: в Казани для людей с ОВЗ закупят пляжные коляски

В Казани на пляже озера Лебяжье организуют пункт проката пляжных колясок для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В рамках проекта «Добрый пляж» закупили 6 специализированных колясок, которые будут выдавать по справке об инвалидности. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.
Особое строение пляжных колясок позволяет свободно перемещаться по песку, гальке и другой неровной поверхности. Татьяна Мерзлякова отметила, что созданием особых колясок в Казани занимаются родители казанского параспортсмена Юрия Григорьева — Сергей и Марина Григорьевы. Это позволило закупить специальное оборудование прямо в столице Татарстана.
«Для Казани это первый подобный опыт, который позволит сделать отдых людей с нарушением опорно-двигательного аппарата более комфортным», — прокомментировала проект Татьяна Мерзлякова.
Ранее сообщалось, что в инклюзивных центрах Казани пройдут летние лагерные смены для детей с инвалидностью. Записаться на смену можно на официальном сайте «Добрая Казань», все летние смены бесплатные.