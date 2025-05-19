«Добрый пляж»: в Казани для людей с ОВЗ закупят пляжные коляски

В Казани на пляже озера Лебяжье организуют пункт проката пляжных колясок для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В рамках проекта «Добрый пляж» закупили 6 специализированных колясок, которые будут выдавать по справке об инвалидности. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.