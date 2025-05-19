Пенсионерке из Баяндаевского района вернут украденные мошенником 150 тысяч

Жительница Баяндаевского района отдала мошеннику 150 тысяч рублей. Они позвонили пенсионерке с неизвестного номера, обещали прибыль от инвестирования. Конечно, ни о каком доходе речи не было, получив деньги, аферист пропал со связи. Таких историй, увы, полно. Но, как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, в этот раз деньги вернутся потерпевшей.
— Было возбуждено уголовное дело, во время расследования выяснили, что деньги были перечислены на расчетный счет жителя Черемхово, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Баяндаевского района обратилась в Черемховский районный суд с просьбой взыскать с мошенника украденную сумму с процентами за пользование. По решению суда пожилая женщина получит деньги обратно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, сколько денег жители Иркутской области отдали мошенникам за три дня.