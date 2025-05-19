Пенсионерке из Баяндаевского района вернут украденные мошенником 150 тысяч

Жительница Баяндаевского района отдала мошеннику 150 тысяч рублей. Они позвонили пенсионерке с неизвестного номера, обещали прибыль от инвестирования. Конечно, ни о каком доходе речи не было, получив деньги, аферист пропал со связи. Таких историй, увы, полно. Но, как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, в этот раз деньги вернутся потерпевшей.