Пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр

УФА, 19 мая — РИА Новости. Двоих пострадавших при ЧП на башкирском заводе «Свеча» из реанимации перевели в ожоговый центр Уфы, один из них остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
В результате взрыва на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода» на предприятии «Свеча» в Салавате 16 мая в реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице.
«Двоих пациентов, пострадавших на предприятии ООО “Свеча”, перевели в Республиканский ожоговый центр. Двое мужчин 48 и 43 лет продолжают лечение в профильном учреждении. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии, второй — в крайне тяжелом. Врачи-комбустиологи делают все возможное в борьбе за их жизни», — сообщил Рахматуллин.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).