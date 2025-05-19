Пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр

В результате взрыва на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода» на предприятии «Свеча» в Салавате 16 мая в реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице.