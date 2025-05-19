Мишустин поручил продумать меры по улучшению правовой защиты педагогов

«Минпросвещения, Минобрнауки и Рособрнадзор совместно с Госдумой и Советом Федерации подготовят меры по совершенствованию системы правовой защиты педагогов и инструменты их внедрения. О результатах этой работы необходимо доложить в правительство до 10 сентября», — рассказали в пресс-службе кабмина.