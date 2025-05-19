Мишустин поручил продумать меры по улучшению правовой защиты педагогов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам совместно с парламентом разработать меры по совершенствованию правовой защиты педагогов и до 10 сентября доложить о результатах в правительство, сообщила пресс-служба кабмина.
Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии о разработке Стратегии развития образования до 2036 года, которая состоялась 18 февраля. Некоторые из этих поручений нацелены на поддержку педагогических работников, уточнили в правительстве.
«Минпросвещения, Минобрнауки и Рособрнадзор совместно с Госдумой и Советом Федерации подготовят меры по совершенствованию системы правовой защиты педагогов и инструменты их внедрения. О результатах этой работы необходимо доложить в правительство до 10 сентября», — рассказали в пресс-службе кабмина.