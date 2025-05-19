Росгвардия провела учения с применением огнеметов в Калининградской области

Сотрудники подразделений ОМОН «Град» и СОБР «Викинг», а также военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в комплексных занятиях по тактико-ситуационной стрельбе на полигоне в Калининградской области.