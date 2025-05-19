Росгвардия провела учения с применением огнеметов в Калининградской области

Военнослужащие отрабатывали применение реактивных пехотных огнеметов «Шмель» и малогабаритных реактивных огнеметов МРО-А, предназначенных для поражения живой силы противника, легкобронированной техники, укрепленных объектов и создания очагов пожаров.
Кроме того, бойцы подразделения практиковались в применении различных типов боеприпасов — термобарических, дымовых, светошумовых и светоакустических — при ведении огня из гранатометов ГП-30 и ГМ-94.
Особое внимание было уделено обучению снайперских групп подразделения «Викинг». Они тренировались вести огонь на большие дистанции, применяя данные метеостанций и разведданных для точной корректировки огня.
Учения проходили с учетом накопленного боевого опыта и были направлены на повышение уровня подготовки личного состава Росгвардии.