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Росгвардия провела учения с применением огнеметов в Калининградской области

Сотрудники подразделений ОМОН «Град» и СОБР «Викинг», а также военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в комплексных занятиях по тактико-ситуационной стрельбе на полигоне в Калининградской области.

Источник: Янтарный край

Военнослужащие отрабатывали применение реактивных пехотных огнеметов «Шмель» и малогабаритных реактивных огнеметов МРО-А, предназначенных для поражения живой силы противника, легкобронированной техники, укрепленных объектов и создания очагов пожаров.

Кроме того, бойцы подразделения практиковались в применении различных типов боеприпасов — термобарических, дымовых, светошумовых и светоакустических — при ведении огня из гранатометов ГП-30 и ГМ-94.

Особое внимание было уделено обучению снайперских групп подразделения «Викинг». Они тренировались вести огонь на большие дистанции, применяя данные метеостанций и разведданных для точной корректировки огня.

Учения проходили с учетом накопленного боевого опыта и были направлены на повышение уровня подготовки личного состава Росгвардии.