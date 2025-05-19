В Калмыкии семь пассажиров микроавтобуса погибли после столкновения с фурой

ДТП произошло в 2:30 в Юстинском районе на 1211-м километре ФАД Р-22 «Каспий» — на трассе Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань. Микроавтобус Volkswagen Crafter следовал из Волгограда в Астрахань. По данным Baza, 40-летний водитель микроавтобуса уснул за рулем. Его транспортное средство выехало на встречную полосу и на большой скорости врезалось в фуру с прицепом. 51-летний житель Тульской области — водитель грузовика — пытался прижаться к отбойнику, чтобы избежать столкновения, но это не помогло.