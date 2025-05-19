Глава Башкирии анонсировал кадровые перестановки

Главой Госжилнадзора Башкирии стал Ильшат Саитов. О его назначении сообщил руководитель республики Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе региона.
Глава республики отметил, что 45-летний чиновник обладает высокими профессиональным компетенциями и отличительными личными качествами.
Добавим, что с 2019 года Ильшат Саитов работает заместителем начальника контрольного управления главы Башкирии.
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