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Глава Башкирии анонсировал кадровые перестановки

Ильшат Саитов возглавил Госжилнадзор Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Главой Госжилнадзора Башкирии стал Ильшат Саитов. О его назначении сообщил руководитель республики Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе региона.

Глава республики отметил, что 45-летний чиновник обладает высокими профессиональным компетенциями и отличительными личными качествами.

Добавим, что с 2019 года Ильшат Саитов работает заместителем начальника контрольного управления главы Башкирии.

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