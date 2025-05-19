Ермак озвучил причины, из-за которых туристы не хотят возвращаться в Калининградскую область

Кроме того, некоторым не нравится то, что они не увидели в Калининградской области европейскую застройку. «Они считают, что здесь что-то вроде Дрездена или какого-то другого абсолютно европейского города. И, конечно, их ожидания не оправдываются: “Так у вас тут и немного этой архитектуры”. Да, но у нас есть другая архитектура. Калининградская область сильна своей эклектикой, в хорошем смысле слова. И благодаря этой эклектике ты можешь буквально за пару часов побывать в совершенно разной среде — это и есть ценность нашего региона», — отметил министр.