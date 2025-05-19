Ермак озвучил причины, из-за которых туристы не хотят возвращаться в Калининградскую область

Каждый десятый турист остаётся разочарованным отдыхом в Калининградской области. У таких гостей не оправдываются ожидания от поездки. Об этом в интервью корреспонденту Калининград.Ru рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
Для многих разочарованием является наше освежающее Балтийское море, плюс наша неустойчивая погода. Пришли, только разложились на пляже, набежали тучи, поднялся ветер — пришлось уходить. Таким людям мы советуем лучше изучать регион до поездки. Калининградская область — это не Чёрное море, это курорт другого типа отдыха. Как мы его называем, созерцательного отдыха, дзен-отдыха.
Кроме того, некоторым не нравится то, что они не увидели в Калининградской области европейскую застройку. «Они считают, что здесь что-то вроде Дрездена или какого-то другого абсолютно европейского города. И, конечно, их ожидания не оправдываются: “Так у вас тут и немного этой архитектуры”. Да, но у нас есть другая архитектура. Калининградская область сильна своей эклектикой, в хорошем смысле слова. И благодаря этой эклектике ты можешь буквально за пару часов побывать в совершенно разной среде — это и есть ценность нашего региона», — отметил министр.
При этом Андрей Ермак подчеркнул, что случаются и обратные примеры. Например, когда гости удивляются красоте природы Калининградской области, хотя изначально таких ожиданий у них не было.
В 2025 году власти ожидают увеличения летнего турпотока в Калининградской области на 15%. Ещё в апреле было заполнено 85% гостиничных номеров на июнь-август.