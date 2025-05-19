В Уфе в 20 жилых домах отключили холодную воду

Без воды остались дома 7, 7/1а, 7/1б, 7/1 В, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/2, 11, 11/1а, 11/2, 11/2б, 11/2 В, 13/1, 15, 15/1 и 17 на улице Авроры и дом 22/2 на Рабкоров.