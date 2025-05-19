В России создали метод для разработки более экологичного топлива для самолетов

Как пояснила Екатерина Пархомчук, руководитель центра, где проводился анализ, его сложность состоит в высоком содержании серы и азота в авиакеросине, вызывающих быструю коррозию измерительных приборов. В Новосибирском государственном университете разработан уникальный аппарат для работы с такими веществами. "Предложенная нами технология за счет уже имеющейся инфраструктуры позволит в короткий срок совершить переход на выработку авиационного биотоплива со сниженным углеродным следом без значительных капиталовложений, — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Михаила Ершова.