В России создали метод для разработки более экологичного топлива для самолетов

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Методику определения биоуглерода в образцах авиакеросина разработали в Новосибирском госуниверситете (НГУ). Анализ поможет в сертификации разрабатываемого авиационного топлива и его дальнейшего применения в рамках современных требований, сообщили в пресс-службе вуза.
Для снижения углеродного следа Международная организация гражданской авиации (ICAO) в 2016 году запустила программу CORSIA, обязывающую авиакомпании компенсировать рост выбросов. Целью данной программы является предотвращение роста выбросов углекислого газа относительно уровня 2020 года. Россия также планирует принимать участие в этой международной программе. С 2025 года рейсы из ЕС должны использовать 2% SAF (Sustainable Aviation Fuel) — топлива с биогенным компонентом. К 2050 году эта доля достигнет 63%, пояснили в вузе.
«В Центре коллективного пользования “Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ” впервые провели анализ содержания биоуглерода в образцах устойчивого авиационного топлива (SAF). В ходе лабораторного исследования были проанализированы 4 образца различного происхождения. Полученные результаты показали, что метод ускорительной масс-спектрометрии может стать рутинным методом анализа биоуглерода в авиационном топливе SAF», — рассказали в пресс-службе.
Топливо с биогенным компонентом — это продукт переработки биомассы, представляющей собой растительные масла, животный жир, отходы деревообработки, микроводоросли. Его затем добавляют в керосин, полученный из ископаемых источников углеводородов.
В НГУ отметили, что сейчас Россия является одним из крупнейших производителей авиакеросина, а также имеет огромный сырьевой потенциал для производства биоуглерода. «Для производства “устойчивого авиационного топлива” требуется сертификация и контроль за выполнением требований на минимальное содержание доли “биоуглерода”, поэтому необходим рутинный метод его анализа. Данный анализ можно выполнить, измеряя концентрацию радиоуглерода, например, опосредованно по радиоактивности материала, или прямым методом ускорительной масс-спектрометрии (УМС)», — отметили в пресс-службе.
Как пояснила Екатерина Пархомчук, руководитель центра, где проводился анализ, его сложность состоит в высоком содержании серы и азота в авиакеросине, вызывающих быструю коррозию измерительных приборов. В Новосибирском государственном университете разработан уникальный аппарат для работы с такими веществами. "Предложенная нами технология за счет уже имеющейся инфраструктуры позволит в короткий срок совершить переход на выработку авиационного биотоплива со сниженным углеродным следом без значительных капиталовложений, — цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Михаила Ершова.