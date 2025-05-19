Мишустин поручил выработать подходы к повышению зарплат педагогов

«Несколько поручений нацелены на поддержку педагогических работников. В частности, Минпросвещения, Минтруд, Минобрнауки, Минфин и Минэкономразвития должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда. О результатах нужно доложить в правительство до 25 августа», — сообщили в пресс-службе кабмина.