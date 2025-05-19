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В России не отменят ЕГЭ для выпускников, не планирующих идти в вузы

Рособрнадзор не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не планирующих идти в вузы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Рособрнадзор не планирует отменять сдачу ЕГЭ для выпускников, которые не планируют поступать в вузы страны, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

«Пока сошлись на мнении, что модель, которая есть, не меняем… Формат остается такой, который есть», — сказал Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году.

Свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в 2025 году. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов.

Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.