На Алтае осудили пастушку, привязавшую сына к дереву

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал ее виновной и назначил ей наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием ежемесячно 10% из заработной платы в доход государства. Кроме того, судом удовлетворен заявленный в интересах несовершеннолетнего гражданский иск, с осужденной в пользу потерпевшего взысканы денежные средства в размере 50 000 рублей в счет компенсации морального средства», — говорится в сообщении.