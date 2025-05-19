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Воду с омских дач в Осташково сбросят в СНТ «Электромера»

Такое решение приняли региональные власти.

Министерство региональной безопасности сделало заявление по поводу проблемных дач в Осташково.

«В настоящее время принято решение о необходимости создания водоотводных канав вдоль СНТ “Фиалка” с целью сброса накопившейся воды для последующей ее откачки в котлован СНТ “Электромера”. Работа продолжится», — заявили в ведомстве.

Ситуация в Осташково обострилась в 2024 году, подтопления местные жители связывают с близлежащим золоотвалом ТГК-11.

В Минрегбезопасности анонсировали откачку воды с территории дач, а представители ТГК-11 заявили, что запускают аккумуляторную емкость, что тоже должно помочь в ситуации с затопленными участками.

Также суд 8 апреля 2025 года обязал омскую ТГК-11 откачать воду у золоотвала и построить систему отвода.