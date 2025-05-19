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В Симферополе на четыре месяца перекроют одну из улиц

Улицу Красноармейскую в Симферополе перекроют на четыре месяца с 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июня в Симферополе перекроют улицу Красноармейскую, планируется, что ограничения будут действовать четыре месяца. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Улицу Красноармейскую перекроют в шесть утра 1 июня. Такие меры связаны со строительством систем водоотведения. Ограничения будут действовать на участке от улицы Козлова до Фабричного спуска. Планируется, что движение возобновится в обычном режиме в шесть утра 30 сентября.

«Просим вас заранее планировать маршруты движения по городу и учитывать возможные неудобства. Благодарим за понимание!», — говорится в сообщении.