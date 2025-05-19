В Симферополе на четыре месяца перекроют одну из улиц

Улицу Красноармейскую перекроют в шесть утра 1 июня. Такие меры связаны со строительством систем водоотведения. Ограничения будут действовать на участке от улицы Козлова до Фабричного спуска. Планируется, что движение возобновится в обычном режиме в шесть утра 30 сентября.