Жара и снова прохлада: синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе в Узбекистане

Сегодня, 19 мая, по всей стране ожидается малооблачная и сухая погода с комфортной температурой: 28−33°C, на юге — до 35. Уже с 20 мая начнётся постепенное повышение температуры, и к середине недели воздух прогреется: до 35−38°C, в южных и пустынных районах — до 40−42°C.