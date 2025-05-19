Жара и снова прохлада: синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе в Узбекистане

Начало недели — под знаком жары
Сегодня, 19 мая, по всей стране ожидается малооблачная и сухая погода с комфортной температурой: 28−33°C, на юге — до 35. Уже с 20 мая начнётся постепенное повышение температуры, и к середине недели воздух прогреется: до 35−38°C, в южных и пустынных районах — до 40−42°C.
Однако уже к пятнице в страну вновь придёт прохладная воздушная масса, которая понизит температуру до 30−32°C.
Ветер и пыль
Местами по республике ожидается усиление ветра до 13−18 м/с с возможным пыльным поземком.
В предгорных и горных районах
Погода в Ташкенте
С 19 по 23 мая в столице будет переменная облачность, осадков не ожидается. Сегодня, 19 мая — 28−30°C,