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Жара и снова прохлада: синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 19 мая). На предстоящей неделе узбекистанцев ждет настоящая температурная «горка»: сначала — усиление жары до 42 градусов, затем — прохлада. Такой прогноз обнародовал Узгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 77% 754 мм рт. ст. +19°
Источник: Vaib.Uz

Начало недели — под знаком жары

Сегодня, 19 мая, по всей стране ожидается малооблачная и сухая погода с комфортной температурой: 28−33°C, на юге — до 35. Уже с 20 мая начнётся постепенное повышение температуры, и к середине недели воздух прогреется: до 35−38°C, в южных и пустынных районах — до 40−42°C.

Однако уже к пятнице в страну вновь придёт прохладная воздушная масса, которая понизит температуру до 30−32°C.

Ветер и пыль

Местами по республике ожидается усиление ветра до 13−18 м/с с возможным пыльным поземком. 22—23 мая в отдельных районах страны ветер может усиливаться до 20−22 м/с.

В предгорных и горных районах 22—23 мая возможны кратковременные дожди и грозы.

Погода в Ташкенте

С 19 по 23 мая в столице будет переменная облачность, осадков не ожидается. Сегодня, 19 мая — 28−30°C, 20—22 мая — температура поднимется до 35−38°C, 23 мая — снова снижение до 30−32°C.

22—23 мая в Ташкенте также прогнозируется усиление ветра до 12−15 м/с, местами с пыльным поземком.