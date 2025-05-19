«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта из-за пробок 19 мая. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
В сообщении сказано, что по причине скопления транспорта по улице Аранской, Свердлова и Маяковского, движение транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут. В «Минсктрансе» добавили, что из-за скопления транспорта движение по Смиловичскому тракту осуществляется с задержками до 22 минут.
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