«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта из-за пробок 19 мая

В сообщении сказано, что по причине скопления транспорта по улице Аранской, Свердлова и Маяковского, движение транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут. В «Минсктрансе» добавили, что из-за скопления транспорта движение по Смиловичскому тракту осуществляется с задержками до 22 минут.