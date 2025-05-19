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«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта из-за пробок 19 мая

«Минсктранс» предупредил минчан о задержках общественного транспорта 19 мая в понедельник.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сказал о задержках общественного транспорта из-за пробок 19 мая. Подробности рассказали в пресс-службе организации.

В сообщении сказано, что по причине скопления транспорта по улице Аранской, Свердлова и Маяковского, движение транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут. В «Минсктрансе» добавили, что из-за скопления транспорта движение по Смиловичскому тракту осуществляется с задержками до 22 минут.

Кстати, оплата проезда банковской картой может появиться в транспорте Минска в 2025.

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Кроме того, ученый предупредил о приближении к населенным пунктам Беларуси лис, енотовидных собак и рептилий.

А еще мы писали, что порядок выплаты пенсий и пособий изменится в Беларуси с 1 июля 2025 года.