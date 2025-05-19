В Жезказгане реконструируют водоочистные сооружения: Правительство выделило 1,8 млрд тенге

Решение принято в рамках реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению населения качественной питьевой водой. Финансирование направлено на реализацию второй очереди проекта, предусматривающего полную реконструкцию действующих сооружений мощностью 124 тыс. м³ в сутки.
Главным элементом обновления станет установка современного мембранного оборудования, которое обеспечит более эффективную очистку воды и повысит санитарно-гигиенический уровень водоснабжения.
Очистные сооружения Жезказгана были введены в эксплуатацию ещё в 1966 году и на сегодняшний день изношены примерно на 90%. Водоснабжение города осуществляется из Кенгирского водохранилища, и дальнейшее функционирование устаревших объектов без капитального обновления угрожало устойчивости всей системы.
Модернизация имеет важное социально-экологическое значение для города с населением около 98,6 тыс. человек. Реализация проекта позволит:
— улучшить качество питьевой воды;
— повысить надёжность систем водоснабжения;
— улучшить экологическую обстановку в регионе.
Работы будут продолжены поэтапно в рамках государственных программ по улучшению инфраструктуры водоснабжения и модернизации коммунальных систем.