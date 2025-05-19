В Жезказгане реконструируют водоочистные сооружения: Правительство выделило 1,8 млрд тенге

Очистные сооружения Жезказгана были введены в эксплуатацию ещё в 1966 году и на сегодняшний день изношены примерно на 90%. Водоснабжение города осуществляется из Кенгирского водохранилища, и дальнейшее функционирование устаревших объектов без капитального обновления угрожало устойчивости всей системы.