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В школах Ростовской области все еще открыты 900 вакансий для учителей

Нехватку школьных учителей подтвердили в министерстве образования Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Почти 900 педагогов не хватает в школах Ростовской области. При этом количество молодых учителей в образовательных учреждениях составляет 20%. Об этом со ссылкой на министерство образования региона сообщает агентство ТАСС.

— В течение последних трех лет отмечается рост численности молодых педагогов, которая в 2025 году составляет 19,82%, — прокомментировали в министерстве.

Параллельно на 1% сократилось число открытых вакансий для учителей. Наиболее востребованными считаются учителя иностранных языков, математики, начальных классов, русского языка и литературы. Также в требуются логопеды, дефектологи и педагоги-психологи.

Всего на Дону работают свыше 53 тысяч педагогических работников, из них в школах — 32 тысячи.

Добавим, ранее власти решили увеличить до 2 млн рублей единовременную выплату по программе «Земский учитель». Претендовать на финансовую помощь могут специалисты, переехавшие в села или малые города с населением до 50 тысяч человек и отработавшие там 5 лет. За время действия программы помощью воспользовались более 140 донских учителей.

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