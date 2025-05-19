В школах Ростовской области все еще открыты 900 вакансий для учителей

Добавим, ранее власти решили увеличить до 2 млн рублей единовременную выплату по программе «Земский учитель». Претендовать на финансовую помощь могут специалисты, переехавшие в села или малые города с населением до 50 тысяч человек и отработавшие там 5 лет. За время действия программы помощью воспользовались более 140 донских учителей.