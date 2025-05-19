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Улицы Володарского и Блохиной в центре Нижнего Новгорода отремонтируют

На проезжей части уложат новое покрытие из асфальтобетона.

Источник: Время

Муниципальное учреждение «ГУММиД» объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонта улиц Володарского и Академика Блохиной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит уложить новое дорожное покрытие из асфальтобетона на участке улицы Володарского — от улицы Семашко до дома № 4 по улице Володарского, а также установить водоприемные лотки.

На отрезке улицы Академика Блохиной — от улицы Ошарской до улицы Ковалихинской также будет уложено новое покрытие из асфальтобетона и отремонтирован тротуар вдоль дороги.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 58,4 млн рублей. Средства будут выделены из регионального и городского бюджетов.

Работы должны завершиться до 30 сентября 2025 года.

Напомним, участок проспекта Гагарина отремонтируют за 55 млн рублей.