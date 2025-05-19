Улицы Володарского и Блохиной в центре Нижнего Новгорода отремонтируют

Муниципальное учреждение «ГУММиД» объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонта улиц Володарского и Академика Блохиной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит уложить новое дорожное покрытие из асфальтобетона на участке улицы Володарского — от улицы Семашко до дома № 4 по улице Володарского, а также установить водоприемные лотки.
На отрезке улицы Академика Блохиной — от улицы Ошарской до улицы Ковалихинской также будет уложено новое покрытие из асфальтобетона и отремонтирован тротуар вдоль дороги.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 58,4 млн рублей. Средства будут выделены из регионального и городского бюджетов.
Работы должны завершиться до 30 сентября 2025 года.
Напомним, участок проспекта Гагарина отремонтируют за 55 млн рублей.