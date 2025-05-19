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Калининградским пенсионерам станет проще получать социальную доплату

Начиная с 2026 года, система начисления региональной социальной доплаты к пенсиям претерпит значительные изменения.

Источник: Kaliningradnews

Теперь установление и выплата данной компенсации перейдут под контроль Отделения Социального Фонда России (СФР) по Калининградской области. Сегодня такую помощь получает почти 49 тысяч местных пенсионеров, средняя сумма которой достигает примерно 4 тысячи рублей.

По словам представителей Отделения СФР, нововведения значительно облегчат процесс получения пенсионных выплат и снимут дополнительную нагрузку с региональных социальных служб. Сейчас многие пожилые граждане сталкиваются с ситуацией, когда дополнительная компенсация приходит отдельной транзакцией, что вызывает сложности в учете и контроле поступающих средств.

Региональная доплата устанавливается и выплачивается теми субъектами федерации, где величина прожиточного минимума превышает общероссийский показатель. Всего таких регионов насчитывается 30. До сих пор практика раздельного перечисления федеральных и региональных доплат приводила к путанице среди пенсионеров, вынужденных отслеживать два разных платежа.

Новый механизм предусматривает включение всех видов доплат непосредственно в общую выплату пенсии. Пенсионеру больше не потребуется лично обращаться в отделения СФР или подавать дополнительные заявления и документы. Все необходимые данные будут обрабатываться автоматически благодаря существующей информационной системе фонда.

Сергей Чирков, председатель Социального фонда России, подчеркнул важность изменений: «Это сделает жизнь наших пенсионеров удобнее и спокойнее».