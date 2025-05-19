Калининградским пенсионерам станет проще получать социальную доплату

Региональная доплата устанавливается и выплачивается теми субъектами федерации, где величина прожиточного минимума превышает общероссийский показатель. Всего таких регионов насчитывается 30. До сих пор практика раздельного перечисления федеральных и региональных доплат приводила к путанице среди пенсионеров, вынужденных отслеживать два разных платежа.