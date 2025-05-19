Памятник Михаилу Сперанскому открыли у здания РНБ в Петербурге

В открытии памятника приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, а также экс-председатель правительства РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Они возложили цветы и выступили с речью. На церемонии также должен был присутствовать помощник президента РФ Владимир Мединский, но его так и не заметили на открытии.
Памятник высотой 3,5 метра установлен на гранитном постаменте. Его авторами выступили скульптор Алексей Степаненко и группа архитекторов — Сергей и Павел Букины, Евгений Кокорин и Мария Аверина.
Михаил Сперанский сыграл ключевую роль в развитии российской государственности XIX века. Он был советником Александра I, воспитателем Александра II, а также стоял у истоков создания Императорской Публичной библиотеки, ныне — РНБ. Его главным достижением стала масштабная кодификация российского законодательства, результатом которой стало Полное собрание законов Российской империи.
Сегодня в РНБ также открылась выставка «Михаил Сперанский — реформатор, законотворец, кодификатор». Среди экспонатов представлены редкие документы из личного архива Сперанского, включая черновик его автобиографии, служебные записки и материалы, связанные с обучением будущего императора Александра II.
19 мая в Северной столице начинается Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ), в котором Владимир Мединский также должен был принять участие, но он пропал из программы. Ранее указывалось, что помощник президента РФ будет модерировать сессию «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории». Теперь в программе заявлено, что модератором выступит спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Напомним, 16 апреля градсовет рассмотрел проект памятника Михаилу Сперанскому, который в результате составил пару памятнику юристу Анатолию Кони, установленному еще в 2024 году перед зданием Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.