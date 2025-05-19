Памятник Михаилу Сперанскому открыли у здания РНБ в Петербурге

В открытии памятника приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, а также экс-председатель правительства РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Они возложили цветы и выступили с речью. На церемонии также должен был присутствовать помощник президента РФ Владимир Мединский, но его так и не заметили на открытии.