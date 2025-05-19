В Красноярске «ЯРкие БЕРЕГА» стартуют в День защиты детей

В мэрии рассказали, что летний проект на набережных стартует с 1 июня и будет длиться до 30 августа. На площадках городских пространств пройдут концерты, мастер-классы, выставки, спортивные шоу и три патриотических фестиваля. В программе — Всероссийский фестиваль духовой музыки «Сибирский марш» и Кубок главы города по компьютерному спорту.
Еще организаторы придумали развлечение — в этом сезоне по городу будут спрятаны бронзовые фигурки сусликов. Жители смогут найти их и принять участие в конкурсах.