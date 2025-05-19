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В Красноярске «ЯРкие БЕРЕГА» стартуют в День защиты детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. У «ЯРких БЕРЕГОВ» появились аккаунты в соцсетях. Проект, который за два года собрал полмиллиона участников, запускает свои каналы в Telegram и ВКонтакте. Теперь следить за событиями, голосовать за лучшие локации можно онлайн.

Источник: НИА Красноярск

В мэрии рассказали, что летний проект на набережных стартует с 1 июня и будет длиться до 30 августа. На площадках городских пространств пройдут концерты, мастер-классы, выставки, спортивные шоу и три патриотических фестиваля. В программе — Всероссийский фестиваль духовой музыки «Сибирский марш» и Кубок главы города по компьютерному спорту.

Еще организаторы придумали развлечение — в этом сезоне по городу будут спрятаны бронзовые фигурки сусликов. Жители смогут найти их и принять участие в конкурсах.