В Красноярске «ЯРкие БЕРЕГА» стартуют в День защиты детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. У «ЯРких БЕРЕГОВ» появились аккаунты в соцсетях. Проект, который за два года собрал полмиллиона участников, запускает свои каналы в Telegram и ВКонтакте. Теперь следить за событиями, голосовать за лучшие локации можно онлайн.