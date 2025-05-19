В Омской области выявили более 100 случаев фальсификации молочных продуктов

С 2020 по 2024 год в Роспотребнадзор поступило 215 уведомлений о некачественной молочной продукции, реализуемой в Омской области. По итогам проверок в более чем 100 случаях был выявлен фальсификат, сообщили в региональном управлении ведомства порталу NGS55.RU.