В Омской области выявили более 100 случаев фальсификации молочных продуктов

С 2020 по 2024 год в Роспотребнадзор поступило 215 уведомлений о некачественной молочной продукции, реализуемой в Омской области. По итогам проверок в более чем 100 случаях был выявлен фальсификат, сообщили в региональном управлении ведомства порталу NGS55.RU.
Наибольшее число нарушений зафиксировано в 2021 году — среди продукции с истекшим сроком годности и нарушениями маркировки особое внимание привлекла фальсифицированная молочная продукция. В числе нарушителей — 20 проб сливочного масла, 7 — молока, 3 — сыра, а также по одной пробе сметаны и творога.
В 2020 году жалоб было меньше всего — 23 уведомления. Однако и тогда специалисты обнаружили фальсификат сливочного масла, а также несоответствие микробиологическим и физико-химическим показателям.
В 2024 году, по данным на конец апреля, зафиксированы четыре случая фальсификации сливочного масла.
Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества молочной продукции в регионе, призывая потребителей быть внимательными к маркировке, составу и срокам хранения товаров.