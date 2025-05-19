Стадион «Авиатор» в Иркутске закрыли для свободного посещения

Стадион «Авиатор» на улице Ширямова в Иркутске закрыли для свободного посещения местных жителей. Об этом в своем тг-канале (18+) сообщил журналист Павел Степанов. Корр. ИА IrkutskMedia подтвердили информацию в пресс-службе администрации города и рассказали о причинах принятого решения.