Стадион «Авиатор» в Иркутске закрыли для свободного посещения

Стадион «Авиатор» на улице Ширямова в Иркутске закрыли для свободного посещения местных жителей. Об этом в своем тг-канале (18+) сообщил журналист Павел Степанов. Корр. ИА IrkutskMedia подтвердили информацию в пресс-службе администрации города и рассказали о причинах принятого решения.
«По информации специалистов отдела физической культуры и спорта, в связи с антитеррористической защищенностью и паспортом безопасности объекта сквозной проход жителей через спортивный комплекс “Авиатор” по предписанию правоохранительных органов закрыт. Для обеспечения безопасности организован доступ на территорию посредством выдачи электронных ключей», — подчеркнули в администрации.
Также в мэрии заявили, что для горожан организован проход от остановки «Аэропорт» до ЖК «Авиатор». Спортивный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса спортивных школ и секций, которые тренируются согласно расписанию.
Напомним, в сентябре 2024 года в Иркутске на стадионе «Труд» запретили проводить футбольные матчи. Решение приняла комиссия Футбольной национальной лиги по естественным футбольным полям.