Нижегородцам рассказали, как не отравиться клубникой и черешней с рынка

Врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Нурия Дианова в беседе с телеканалом «360» озвучила рекомендации начинать покупать клубнику не раньше июня, черешню — с середины июня, а садовую смородину — в июле. Привозная черешня из Узбекистана или Абхазии может появиться раньше, но её качество и безопасность вызывают сомнения.