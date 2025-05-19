В Братске Ольга Чеснокова назначена председателем комитета финансов

В администрации Братска новые кадровые назначения. Как сообщает мэр города Александр Дубровин, с 19 мая 2025 года на должность председателя комитета финансов администрации назначена Ольга Чеснокова.
— Ольга Степановна более 30 лет посвятила муниципальной службе в городском финансовом отделе, где до сегодняшнего дня занимала место заместителя председателя комитета финансов, — сообщает Александр Дубровин.
Как стало известно КП-Иркутск, ранее председателем была Татьяна Алексеева. Свой трудовой путь в финансовой сфере она начала в 1986 году, а в 2006 возглавила финансовый орган. За высокое профессиональное мастерство и существенный вклад в развитие финансовой системы страны неоднократно отмечена наградами, в 2005 году министерством финансов РФ вручен высший знак отличия — нагрудный знак «Отличник финансовой работы».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске врачи спасли череп 10-летнего мальчика после удара током.