В Братске Ольга Чеснокова назначена председателем комитета финансов

Как стало известно КП-Иркутск, ранее председателем была Татьяна Алексеева. Свой трудовой путь в финансовой сфере она начала в 1986 году, а в 2006 возглавила финансовый орган. За высокое профессиональное мастерство и существенный вклад в развитие финансовой системы страны неоднократно отмечена наградами, в 2005 году министерством финансов РФ вручен высший знак отличия — нагрудный знак «Отличник финансовой работы».