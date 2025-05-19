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Во Владивостоке пройдет выставка-раздача животных

Хозяев ищут кошки и собаки.

Источник: Комсомольская правда

Выставка-раздача кошек и собак, сбор помощи животным и концертная программа ждут жителей Владивостока, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию Владивостока.

В сквере на улице Адмирала Фокина, 23, пройдет выставка животных, на которой любой сможет приютить бездомную кошку или собаку. Мероприятие состоится 31 мая с 11:00 до 18:00, а желающим завести нового питомца стоит взять с собой паспорт — без него не получится оформить договор.

Если дома уже есть пушистый друг, то можно просто помочь фонду: корм, пеленки, наполнитель для лотков, ветошь и игрушки для животных.

Концертная программа поддержит мажорный тон мероприятия, чтобы поднять настроение и новоиспеченным хозяевам, и животным, которые обрели дом.

Акция организована волонтерами движения «Спасем жизнь» при поддержке администрации Владивостока в рамках проекта «Животные города В».

Напомним, ранее полиция обнаружила приют в Артеме, в котором собаки содержались в условиях антисанитарии. По факту происшествия проводится проверка.