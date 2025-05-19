Во Владивостоке пройдет выставка-раздача животных

В сквере на улице Адмирала Фокина, 23, пройдет выставка животных, на которой любой сможет приютить бездомную кошку или собаку. Мероприятие состоится 31 мая с 11:00 до 18:00, а желающим завести нового питомца стоит взять с собой паспорт — без него не получится оформить договор.