Когда завершат реконструкцию набережной в Коктебеле

По его словам, сейчас в Коктебеле доступны пляжные зоны в двух местах — в районе турбазы «Прибой» у подножия Карадага и за холмом Юнге. Кроме того, доступным для посещения остается знаменитый Дом-музей Волошина, что привлекает в поселок туристов даже в то время, пока центральная набережная закрыта.