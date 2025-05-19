Когда завершат реконструкцию набережной в Коктебеле

«Срок окончания — ноябрь 2025 года. Движемся в графике. На сегодняшний день активно идет строительство и наполнение — бетон заливается в волноотбойную стену, и к концу июня мы увидим всю эту стену, которая будет отделять пляжную зону от променадной», — проинформировал глава поселка.
Он напомнил, что проектом предусмотрено расширение променадной зоны — от 30 до 70 метров на различных участках. Наполнять ее содержанием, обустраивать вернисажи, зоны детских и концертных площадок будут за счет муниципальных средств, тогда как основные работы ведутся за счет федеральной программы. В рамках большой реконструкции также расширяют пляжи — от 30 до 50 метров в разных местах.
«Пляжи расширяются за счет подсыпки. Около 180 тысяч “кубов” пляжного материала будет подсыпано, гидрологи планируют защитные мероприятия, чтобы течения это не вымывали», — рассказал Белин.
По его словам, сейчас в Коктебеле доступны пляжные зоны в двух местах — в районе турбазы «Прибой» у подножия Карадага и за холмом Юнге. Кроме того, доступным для посещения остается знаменитый Дом-музей Волошина, что привлекает в поселок туристов даже в то время, пока центральная набережная закрыта.
Белин также напомнил о работах по строительству в поселке канализационных очистных сооружений — они практически завершены, сейчас минстрой организовывает закупку оборудования, и о догазификации — ее завершили полностью.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.