Сильные грозовые дожди пройдут в Челябинской области 20 мая

В регионе объявлен желтый уровень опасности.
«Основание: местами порывы ветра 15−20 м/с. Период предупреждения: с 20:00 19 мая до 20:00 20 мая. Основание: местами гроза, в отдельных районах сильный дождь. Период предупреждения: с 8:00 до 20:00 20 мая», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО, составленной Гидрометцентром России.
Предстоящей ночью в Челябинской области местами прошумят небольшие дожди и плюс 9−14. Днем во вторник облачно, повсеместно кратковременные дожди, кое-где — сильные, грозы, возможен и град, плюс 18−23, в горах и низинах — до 15 градусов. Ветер южный, юго-западный: ночью его скорость 4−9 м/с, днем — 7−12 м/с, локально порывы 15−20 м/с.
Непосредственно в Челябинске 20 мая ночью преимущественно без осадков и плюс 12−14, днем прошумят кратковременный дождь, гроза, плюс 20−22.
Напомним, метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.