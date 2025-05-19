На Канавинском мосту начали снимать асфальт

Как сообщили в городской администрации, подрядчики уже приступили к фрезерованию старого покрытия проезжей части. В ближайшие дни начнется укладка нового асфальта. Основные работы будут вестись в ночное время, чтобы снизить нагрузку на транспортный поток и уменьшить неудобства для автомобилистов и пассажиров. Ремонт охватит оба направления движения.