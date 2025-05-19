В Омске ищут земельный участок под термальный комплекс

В правительстве Омской области продолжается работа по подготовке к реализации инвестпроектов компаний ООО «Инвеста» и ООО «УК “Термолэнд”». Как сообщил заместитель председателя регионального правительства Андрей Шпиленко, к обсуждению привлечены специалисты областного Агентства развития и инвестиций, представители администрации Омска, а также частные партнёры.