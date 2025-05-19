В Самаре появился новый арт-объект в сквере Южный

В Красноглинском районе Самары появился новый арт-объект в сквере «Южный» — маяк и дом смотрителя. Их изготовил сотрудник МБУ «Красноглинское» в подарок жителям. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.
«Очень круто, когда народные умельцы используют свои таланты для всеобщего блага. Могу только приветствовать и поблагодарить Виталия Бехтерева за неравнодушное отношение к своему городу», — написал мэр.
Главе города хотелось бы, чтобы вокруг арт-объекта появилось современное, красивое общественное пространство, поэтому он призывает жителей поучаствовать в голосовании за территории, которые будут благоустроены в 2026 году. В нем участвует и парк «Южный».
Напомним, за объекты благоустройства проголосовали почти 175 тысяч жителей Самарской области.