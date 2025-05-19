Музей Малой дороги жизни откроют в Ленобласти

Музей Малой дороги жизни откроют в Ленинградской области. Во время ежегодного фестиваля «Ночь музеев» губернатор Александр Дрозденко приехал в народный музей форта «Красная горка», где он и его основатель Александр Сенотрусов договорились о создании филиала комплекса «Дорога жизни». После встречи заместителю правительства Владимиру Цою поручили разработать мастер-план по развитию территории форта под военно-исторический парк. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
— Новое культурное учреждение будет посвящено Малой дороге жизни и защитникам Ораниенбаумского плацдарма. На протяжении почти 20 лет коллекция экспонатов сохраняется силами Александра Ивановича и его общественной организации. Грантами для НКО мы помогали развивать музей и историческую экотропу.
Глава Ленинградской области подчеркнул, что для дальнейшего развития территории форта и привлечения федерального финансирования музею необходим статус государственного. Тем более, что место пользуется большой популярностью — летом его посещают больше 1000 человек ежедневно.