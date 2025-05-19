Стабилизация ситуации на Солнце ожидается ко вторнику

«Если ничего экстремального не произойдет, то есть шанс уже к завтрашнему дню (20 мая — прим. ТАСС) увидеть абсолютно скучное Солнце, так как корональная дыра была единственной структурой, которая последние дни немного оживляла ситуацию», — говорится в сообщении.