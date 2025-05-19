Стабилизация ситуации на Солнце ожидается ко вторнику

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ученые прогнозируют стабилизацию обстановки на Солнце уже к 20 мая, говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Отмечается, что параметры солнечного ветра снижаются заметно быстрее прогноза: скорость солнечного ветра за последние сутки «упала» с 600 до 550 км/с, а температура — с 600−700 до 100−200 тыс. градусов. Также быстро снижается индукция магнитного поля.
Кроме того, как сообщают ученые, нынешнее расположение корональной дыры «не несет прямых угроз для Земли».
«Если ничего экстремального не произойдет, то есть шанс уже к завтрашнему дню (20 мая — прим. ТАСС) увидеть абсолютно скучное Солнце, так как корональная дыра была единственной структурой, которая последние дни немного оживляла ситуацию», — говорится в сообщении.