«Принципиально нового ничего не будет»: эксперт рассказал о проведении ЕГЭ в крае

«В этом году родители, в том числе в Хабаровском крае, участвуют в качестве общественных наблюдателей, они аккредитованы, прошли обучение. Единственное ограничение — они не могут находиться на том пункте, где сдают их родственники. Мы также привлекли 168 студентов ТОГУ, которые учатся на педагогических специальностях. Процедура становится все более открытой, максимально привлекается общественность, чтобы нивелировать все риски, связанные с нарушением прав детей. Есть некоторые изменения с точки зрения содержания экзаменов: в ЕГЭ это коснулось русского языка, физики, химии, информатики, иностранных языков, но они незначительные. Каждый год что-то корректируют, добавляют по заданиям, но принципиально нового ничего не будет», — отметил Алексей Мокрушин.