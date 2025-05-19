А я все летала: как изменилась работа стюардессы почти за сто лет

95 лет назад первая в истории стюардесса, американка Эллен Черч, выполнила свой дебютный рейс. До этого роль бортпроводников выполняли вторые пилоты. «Вечерняя Москва» узнала тонкости профессии у Александры Костя, бортпроводника-инструктора с 25-летним стажем.
Прежде всего стюардесса обеспечивает безопасность на борту воздушного судна как на взлете, так и во время посадки. На высоте девять тысяч метров могут произойти различные непредвиденные ситуации, начиная от несчастных случаев и заканчивая выявлением подозрительных лиц в салоне самолета.
По словам Александры Костя, за прошедшие почти 100 лет в целом работа у стюардесс не изменилась. А вот в некоторых деталях — стала сложнее.
— Раньше посуда в салоне была многоразовая. Сейчас все перешли на одноразовую. В связи с этим бортпроводники, отвечающие за количество и комплектацию посуды, больше не нужны, — говорит Александра.
Кандидат, покажитесь.
В России главное требование к внешности стюардессы или стюарда — отсутствие пирсинга (за исключением проколов ушей) и татуировок на видных частях тела. Бортпроводник должен быть стройного телосложения, ростом от 160 до 180 сантиметров. В основном ими работают молодые девушки и парни в возрасте от 18 до 28 лет.
На каких самолетах летают главы государств.
— Авиакомпании всего мира сейчас отказываются от строгих требований к внешнему виду бортпроводника: разрешено носить бороды, необычные прически, — говорит Александра. — Кстати, в одной из французских авиакомпаний обхват бедер стюардессы не должен превышать 100 сантиметров. А для трудоустройства в китайские авиалинии нужно иметь ровные зубы, азиатскую внешность и размер обуви не более 36-го.
У стюардесс должен быть хорошо развит когнитивный навык — умение быстро принимать решения в ситуации, угрожающей жизни пассажиров: пожар, драка, попытка открыть люк или дверь в полете. А еще нужно знать сразу несколько иностранных языков, чтобы общаться с пассажирами и сотрудниками международных аэропортов.
Улыбку не сдувает.
Стюардесса должна уметь легко переносить стресс.
— Бортпроводник — это еще и психолог. Не каждый пассажир воспринимает самолет как безопасный вид транспорта. Да и общество изменилось — люди сейчас легко идут на конфликт. Но стюардесса всегда должна быть приветливой, ее улыбка — красивой и искренней. Ведь это первое, что видят пассажиры, заходя в салон.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Анна Дорошенко, стюардесса бизнес-авиации:
— Перед рейсом я изучаю документы по полету. У стюардов бизнес-авиации обычно больше обязанностей: заказ питания для экипажа и пассажиров, изучение их предпочтений. Трудности на борту могут возникнуть любые. За 40 минут приходят пассажиры, начинается сервис-встреча, размещение до полета, приветственный стол и напитки, а затем подготовка к взлету. Некоторые боятся летать или требуют особого внимания. В этом случае необходимо показать свою стойкость и дружелюбие. Что касается внешности, то в России особенных требований нет, главное — быть опрятной, без вызывающего макияжа и скромной. Я понимаю, что моя задача выполнена на отлично, когда пассажиры уходят и на их лицах читается благодарность.
ТАЙНЫЕ ЖЕСТЫ БОРТПРОВОДНИКОВ.
Короткие махи ладонью у шеи.
На борту жарко и душно, нужно снизить температуру воздуха.
Потирание себя по плечам.
Просьба принести плед для пассажира.
Изображение ладонями букв «Т», «C».
Просьба принести дополнительный чайник или кофейник (tea, coffee).
Хлопанье ладонями друг об друга.
Сигнал о необходимости Поторопиться.
Жест, подобный открыванию бутылки шампанского.
Пассажир хочет сделать предложение на борту.
Ранее стюардесса из России раскрыла свои секреты для комфортного перелета в качестве пассажира. Бортпроводница подчеркнула, что изменила свои привычки после начала работы в авиации.