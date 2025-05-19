А я все летала: как изменилась работа стюардессы почти за сто лет

— Перед рейсом я изучаю документы по полету. У стюардов бизнес-авиации обычно больше обязанностей: заказ питания для экипажа и пассажиров, изучение их предпочтений. Трудности на борту могут возникнуть любые. За 40 минут приходят пассажиры, начинается сервис-встреча, размещение до полета, приветственный стол и напитки, а затем подготовка к взлету. Некоторые боятся летать или требуют особого внимания. В этом случае необходимо показать свою стойкость и дружелюбие. Что касается внешности, то в России особенных требований нет, главное — быть опрятной, без вызывающего макияжа и скромной. Я понимаю, что моя задача выполнена на отлично, когда пассажиры уходят и на их лицах читается благодарность.