110-летие принятия ислама в Болгарах

26
Центральной частью празднования, посвященного принятию ислама Волжской Булгарией, стало чтение коллективного намаза у исторической Ханской мечети Болгара. Самые яркие кадры с праздника — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».
В праздничном мероприятии «Изге Болгар ыены» приняло участие 25 тыс. человек.
Центральной частью празднования, посвященного принятию ислама Волжской Булгарией, стало чтение коллективного намаза у исторической Ханской мечети Болгара. Самые яркие кадры с праздника — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».