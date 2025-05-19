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110-летие принятия ислама в Болгарах

В праздничном мероприятии «Изге Болгар ыены» приняло участие 25 тыс. человек.

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Центральной частью празднования, посвященного принятию ислама Волжской Булгарией, стало чтение коллективного намаза у исторической Ханской мечети Болгара. Самые яркие кадры с праздника — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».