Как избежать нападения змеи и что делать при укусе

Токсичность яда гадюк зависит от ряда факторов. На неё могут влиять возраст и пол пресмыкающегося, условия роста и питания, время года и место обитания. Наиболее токсичен яд гадюки весной — в середине мая, а к лету его токсичность снижается. По данным ВОЗ в мире насчитывается примерно 600 видов ядовитых змей, и примерно 50−70% их укусов опасны и приводят к интоксикации. Большинство из них обитают в тропических странах Азии, а также в Австралии, Южной и Северной Америки. В России из более чем 40 видов змей ядовиты лишь 14.