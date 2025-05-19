Как избежать нападения змеи и что делать при укусе

Чем опасен укус ядовитой змеи, как избежать её нападения и каким образом оказать первую помощь пострадавшему — в материале vrn.aif.ru.
Осторожно, змеи!
В Центрально-Чернозёмном регионе опасна только гадюка обыкновенная и редкая гадюка Никольского. Другие змеи не ядовиты, а уж, полоз, медянка — безвредны.
Токсичность яда гадюк зависит от ряда факторов. На неё могут влиять возраст и пол пресмыкающегося, условия роста и питания, время года и место обитания. Наиболее токсичен яд гадюки весной — в середине мая, а к лету его токсичность снижается. По данным ВОЗ в мире насчитывается примерно 600 видов ядовитых змей, и примерно 50−70% их укусов опасны и приводят к интоксикации. Большинство из них обитают в тропических странах Азии, а также в Австралии, Южной и Северной Америки. В России из более чем 40 видов змей ядовиты лишь 14.
Опасный укус можно отличить по выраженным следам от клыков в виде двух ярких точек, рассказывает врач-инфекционист поликлиники «РЖД-Медицина» Дарья Астапченко. Кровотечения из них практически не бывает. Помимо следа на коже, укус ядовитой змеи всегда сопровождают дополнительные симптомы. Место, которое подверглось нападению пресмыкающегося, начинает болеть, опухать и неметь. Также появляются синюшность и множественные кровоизлияния. Кроме того, отёк может образоваться и выше места укуса.
«Общая интоксикация, для которой характерны лихорадка, тошнота, рвота, повышенное потоотделение, слабость, после укуса гадюки развивается редко, в отличие от укуса змей с ядом нейротоксического действия. При анафилактическом шоке появляется бледность кожных покровов. Также пострадавший может жаловаться на головокружение, тошноту, рвоту, нарушения в дыхании и сердцебиении. При укусах ядовитой змеи образуются внутренние кровоизлияния в различных органах тела, появляются тромбозы сосудов», — поясняет врач.
Укусы ядовитых змей опасны, прежде всего, токсическим действием на организм человека, отмечает специалист. Змеиный яд оказывает гемолитическое и цитотоксическое действие, то есть разрушает красные клетки крови, нарушая процесс свертывания и изменяя динамические показатели функции сердца и сосудистой резистентности.
«Эти действия токсинов направлены на парализацию, обездвиживание мелких животных, которыми змея питается, и переваривание их. У человека при укусе всё это может привести к сильной интоксикации, остановке дыхательной и сердечной деятельности», — поясняет врач.
Высасывать яд опасно.
При укусе змеи, особенно гадюки, необходимо сразу же вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу как можно скорее. При необходимости в медицинском учреждении укушенному человеку введут специальную сыворотку, останавливающую действие яда. До приезда врачей пострадавшему следует оказать первую помощь.
Сначала необходимо отойти от змеи, и по возможности её сфотографировать. Не стоит пытаться самостоятельно убить пресмыкающееся, также нельзя брать в руки уже мёртвую змею;
Пострадавшему необходимо обеспечить покой. Если укус пришёлся в руку или ногу, необходимо придать конечности удобное слегка возвышенное положение и меньше ей двигать. Это позволит немного замедлить лимфоотток от места укуса;
Затем пострадавшему необходимо снять тугую одежду и обувь, а также кольца, часы, браслеты;
После этого надо обработать антисептиком рану и наложить на поражённую конечность сухую повязку, не сдавливающую ткани;
Можно выпить обезболивающее (парацетамол, анальгин, кеторол) и антигистаминные препараты (супрастин, тавегил, цетрин и др.), однако важно не переусердствовать. Кроме того, обильное питьё поспособствует уменьшению интоксикации;
Важно следить за реакцией организма на укус змеи. Для этого необходимо сделать на коже отметку, обозначив контуры первой реакции на укус. А затем по возможности осматривать тело каждые 15 минут, отмечая заново реакцию и фиксируя время. Это поможет медикам определить скорость интоксикации.
При укусе змеи категорически не рекомендуют:
- Накладывать тугой жгут. Это усилит отёк и токсическое действие яда, а также замедлит кровоток;
- Прикладывать лёд и погружать укушенную конечность в воду. Такие действия поспособствуют лимфооттоку;
- Высасывать яд змеи. Дарья Астапченко подчеркивает, что несмотря на противоречивые рекомендации о том, что яд гадюки нужно высасывать в первые секунды и минуты, делать этого не рекомендуется. Яд по капиллярам быстро всасывается в подкожные ткани и эта мера не слишком эффективна. Кроме того, она может привести к травматизиии капилляров и дальнейшему отравлению через слизистые оболочки;
- Разрезать место укуса. В таком случае может произойти инфицирование раны, повреждение вен и сухожилий, а токсическое действие яда не уменьшится;
- Прижигать место укуса;
- Употреблять кроворазжижающие препараты. Аспирин и алкоголь не помогут нейтрализовать яд, наоборот, они могут лишь усилить токсической действие и замедлить его выведение.
Укус неядовитых змей, например, ужа, будет выглядеть, как две тонкие мелкие царапины. Первая помощь ничем не будет отличаться от той, которую оказывают при других царапинах, порезах и ранах. Надо обработать рану каким-либо антисептиком и обвязать бинтом, либо заклеить лейкопластырем, чтобы не занести инфекцию. Промывать рану в реке или другом водоёме — категорически нельзя. Укус неядовитой змеи не представляет опасности, однако в некоторых случаях всё же могут возникнуть осложнения, например, аллергическая реакция. Поэтому при любом укусе змеи пострадавшему важно оказать первую помощь и как можно скорее обратиться в больницу.
Лучшая защита змей — нападение.
Дарья Астапченко отмечает, что сами по себе змеи осторожны и не нападают на человека первыми. Они кусают лишь в случае защиты. Перед нападением, как правило, гадюка сначала выгибается и предупредительно шипит.
«Важно внимательно гулять по лесу, обходить возможные места обитания змей. Не подходить к ним, не ловить и не трогать их. От укуса змеи защитят кроссовки и длинные брюки. Гадюку можно встретить в лесу, на полянах возле водоемов, между корней деревьев. Если вы увидели ползущую змею, надо остановиться и, избегая резких движений, дать ей уползти. Если змею не трогать, она не причинит вреда», — советует врач.