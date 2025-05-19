Первомайский район Владивостока опять частично обесточен

«С момента ледяного дождя прошёл не один год. Губернатор дал поручение, чтобы провели ещё линию и во время восстановительных работ потребителей переключали на эту запасную линию, пока идет устранение аварии, но ничего подобного не происходит. Жители ждут и не час и не два, а по несколько часов. Хотелось бы знать, почему, когда электросети вовремя не решают вопрос с восстановлением подачи электричества, руководителей этой организации не лишают зарплаты, ведь руководитель не выполняет договор, который он заключил с потребителем», — пишет жительница обесточенного микрорайона.