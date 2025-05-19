Первомайский район Владивостока опять частично обесточен

По данным городского сервиса отключений воды и света на момент подготовки публикации, без электричества остаются дома и социальные объекты на улицах Ёлочная, Калинина, Надибаидзе, Ольховая, Пихтовая, Фастовская и Херсонская — более 50 адресов. Аварийное погашение устраняет бригада ВПЭС.
Об аварии местные жители также пишут в telegram-чат мэра, указывая на обещания чиновников разного уровня наладить бесперебойную работу энергоснабжения Владивостока и Первомайского района в частности ещё во время ликвидации последствий ледяного дождя, обесточившего часть города, в том числе котельные и насосные станции, на несколько суток в ноябре 2020 года.
«С момента ледяного дождя прошёл не один год. Губернатор дал поручение, чтобы провели ещё линию и во время восстановительных работ потребителей переключали на эту запасную линию, пока идет устранение аварии, но ничего подобного не происходит. Жители ждут и не час и не два, а по несколько часов. Хотелось бы знать, почему, когда электросети вовремя не решают вопрос с восстановлением подачи электричества, руководителей этой организации не лишают зарплаты, ведь руководитель не выполняет договор, который он заключил с потребителем», — пишет жительница обесточенного микрорайона.
Напоминаем, что после ледяного дождя Первомайский район пережил ещё одну масштабную аварию с блэкаутом на несколько суток, когда на подстанции «Загородная» произошёл пожар. Местные жители рассказывали, что для обеспечения жителей электричеством пригнали дизельные генераторы, но они были старыми и постоянно выходили из строя. Разрушительный пожар на подстанции произошёл в январе 2024 года. В течение года районный прокурор Александр Занчев осмотрел все первомайские электроподстанции района вместе с инспекторами Дальневосточного управления Ростехнадзора, был принят некий «комплекс мер прокурорского реагирования», но что эти меры подразумевали, никто из потребителей не понял и не ощутил.