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Волгоградские приставы взыскали с участника СВО алименты

В Волгоградской области сотрудники Суровикинского районного отделения судебных приставов взыскали алименты с отбывавшего наказание в колонии местного жителя, подписавшего контракт с Минобороны.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, с мужчины в пользу совершеннолетней дочери была взыскана задолженность в размере 550 тысяч рублей.

Ранее мужчина не имел постоянной работы, вел аморальный образ жизни и злостно уклонялся от исполнения родительских обязанностей, в связи с чем неоднократно привлекался к административной ответственности. После лишения свободы с его заработной платы удерживались алименты, но основной долг все равно оставался непогашенным.

После совершеннолетия дочери должника судебным приставом было возбуждено новое исполнительное производство. Выяснилось, что мужчина подписал контракт с Министерством обороны РФ и убыл для прохождения службы в зону специальной военной операции.

После отправки постановления о взыскании с доходов необходимая сумма была отправлена в полном объеме вместе с исполнительским сбором.