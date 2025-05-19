Волгоградские приставы взыскали с участника СВО алименты

Ранее мужчина не имел постоянной работы, вел аморальный образ жизни и злостно уклонялся от исполнения родительских обязанностей, в связи с чем неоднократно привлекался к административной ответственности. После лишения свободы с его заработной платы удерживались алименты, но основной долг все равно оставался непогашенным.