Чужие люди поселились в квартирах сирот в СКО

Одним из таких случаев стало нарушение в Центре поддержки детей Айыртауского района, где воспитываются шестеро детей-сирот, имеющих доли в жилом доме в селе Лобаново. С августа 2024 года в дом незаконно заселился посторонний. Это произошло из-за отсутствия контроля и мер со стороны ответственных органов, нарушивших Правила по осуществлению функций государства по опеке и попечительству.