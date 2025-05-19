Новая минская инфекционная больница будет состоять из семи корпусов и займет площадь 14,5 га

Новая минская инфекционная больница будет из семи корпусов на площади 14,5 га. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале организации «Минскстрой».
В сообщении сказано, что на Долгиновском тракте строятся корпуса новой инфекционной больницы. Их будет семь. В их числе указаны главный корпус, четыре палатных, а также корпус особо опасных инфекций, хозблок.
Как пишет агентство «Минск-Новости», согласно проекту, новая больница займет площадь 14,5 гектара и будет рассчитана на 264 боксированных койко-места. Что касается строящегося главного корпуса, то в нем будут находиться отделение реанимации, интенсивной терапии, 10 смотровых боксов, а также учебный блок и конференц-зал.
«Двухэтажные палатные корпуса будут смежными за счет открытых переходов с общей галереей», — сказано в сообщении.
Также сказано, что все блоки запроектированы с возможностью герметизации любого здания в отдельности и с независимыми выходами.
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