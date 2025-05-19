Новая минская инфекционная больница будет состоять из семи корпусов и займет площадь 14,5 га

Как пишет агентство «Минск-Новости», согласно проекту, новая больница займет площадь 14,5 гектара и будет рассчитана на 264 боксированных койко-места. Что касается строящегося главного корпуса, то в нем будут находиться отделение реанимации, интенсивной терапии, 10 смотровых боксов, а также учебный блок и конференц-зал.