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25 мая в Калининграде перекроют движение на «День колеса»

Перекрывать будут Дмитрия Донского, Театральную, Румянцева и так далее.

Источник: Администрация Калининграда

25 мая в Калининграде состоится очередной городской велосипедный фестиваль «День колеса».

В день проведения фестиваля вводятся временные ограничения движения транспорта:

— с 9.00 до 14.00 на время проведения I этапа по участку ул. Дмитрия Донского от ул. Театральной до пер. Дмитрия Донского;

— с 12.00 до 14.00 при прохождении колонны участников II этапа по маршруту: ул. Дмитрия Донского, ул. Ген. -фельдм. Румянцева, Московскому проспекту, ул. Октябрьской, наб. Ген. Карбышева, ул. Ген. Павлова, аллее Чемпионов (до второй кольцевой развязки). В обратном направлении — по Солнечному бульвару, ул. Ген. Павлова, далее по тому же маршруту.

По пути следования помогать участникам сориентироваться будут временные дорожные знаки и волонтёры.

Водителям рекомендуют переместить автомобили с территории проведения I этапа фестиваля.