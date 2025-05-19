25 мая в Калининграде перекроют движение на «День колеса»

25 мая в Калининграде состоится очередной городской велосипедный фестиваль «День колеса».
В день проведения фестиваля вводятся временные ограничения движения транспорта:
— с 9.00 до 14.00 на время проведения I этапа по участку ул. Дмитрия Донского от ул. Театральной до пер. Дмитрия Донского;
— с 12.00 до 14.00 при прохождении колонны участников II этапа по маршруту: ул. Дмитрия Донского, ул. Ген. -фельдм. Румянцева, Московскому проспекту, ул. Октябрьской, наб. Ген. Карбышева, ул. Ген. Павлова, аллее Чемпионов (до второй кольцевой развязки). В обратном направлении — по Солнечному бульвару, ул. Ген. Павлова, далее по тому же маршруту.
По пути следования помогать участникам сориентироваться будут временные дорожные знаки и волонтёры.
Водителям рекомендуют переместить автомобили с территории проведения I этапа фестиваля.