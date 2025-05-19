«Принц станет неуправляемым»: что не так с публичными предложениями руки и сердца

Актер Павел Деревянко сделал предложение руки и сердца своей девушке Зое Фуць перед футбольным матчем в рамках тура Российской премьер-лиги. Однако девушкам нужно быть осторожнее с женихами, которые делают публичные предложения руки и сердца. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.
По ее словам, демонстративное предложение о замужестве может говорить о психопатии у мужчины, а также о других проблемах с психикой.
— Такое демонстративное поведение говорит не о больших чувствах, как часто девушки думают, — предупреждает собеседница «ВМ». — Многие ошибочно считают, что мужчина так сильно влюблен, что хочет сделать сюрприз и разделить свою радость с другими. Но это дает подозрение, что у человека есть психопатия, склонность к алкоголизму или другие акцентуации характера. То есть такое поведение — тревожный звоночек.
Кроме того, публичное предложение руки и сердца ставит девушку в неловкое положение. Она может стесняться и испугается дать отрицательный ответ.
— Толпа будет кричать: «Скажи ему “да”!». И девушке придется согласиться, даже если она бы хотела взять время, чтобы подумать или отказаться. Этот эмоциональный подъем заставит ее сделать то, чего она не хочет. В дальнейшем, когда пелена спадет с глаз, девушка может отказать возлюбленному, — пояснила психолог.
Также Наумова подчеркнула, что мужчины, которые склонны к таким жестам, могут кардинально измениться со временем:
— Принц может превратиться совсем в другого человека, с кучей зависимостей. Мужчина станет неуправляемым. У него будет потребность эпатировать публику странными выходками. Если у человека есть такие проявления, то необходима работа с психологом, а в большинстве случаев с психиатром и медикаментозное лечение. С такими женихами девочкам нужно быть поосторожнее.
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