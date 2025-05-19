«Принц станет неуправляемым»: что не так с публичными предложениями руки и сердца

— Такое демонстративное поведение говорит не о больших чувствах, как часто девушки думают, — предупреждает собеседница «ВМ». — Многие ошибочно считают, что мужчина так сильно влюблен, что хочет сделать сюрприз и разделить свою радость с другими. Но это дает подозрение, что у человека есть психопатия, склонность к алкоголизму или другие акцентуации характера. То есть такое поведение — тревожный звоночек.